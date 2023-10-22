نجم الأهلي السابق يحرج رئيس كاف بسبب حكم مباراة سيمبا

ياسر رشاد - القاهرة - يرى عادل طعيمة نجم الأهلي السابق أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي يفعل ما عليه بشكل مثالي.

قال طعيمة في تصريحات تليفزيونية "الأهلي كان ممكن يكسب سيمبا الشوط الأول 4 صفر مستريح لكن إهدار الفرص وقف عائقا"

وأضاف: "كولر يعمل ما عليه والدليل وصول الأهلي بسهولة لمرمى المنافس هذا هو دوره"

واختتم:"حكم المباراة ظلم الأهلي ولم يحتسب ركلة جزاء واضحة وصحيحة لكهربا، الحكم ضعيف الشخصية تحت أنظار رئيس كاف وفيفا ولجنة الحكام".

حسم التعادل الإيجابي مباارة الذهاب بين الأهلي وسيمبا التنزاني، بنتيجة هدفين لكل فريق، على ملعب مكابا بدار السلام بتنزانيا بالدور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الأفريقي.

وتقرر اقامة مباراة الإياب بين الاهلي وسيمبا التنزاني في استاد القاهرة الدولي، يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الأفريقي.

وتعد بطولة دوري السوبر الأفريقي المستحدثة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ويرغب الأهلي في تقديم مستوى قوي والتتويج بأول لقب لها، لاسيما وأنه بطل إفريقيا في النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا.

سيطرت حالة من الغضب على جماهير النادي الأهلي، عقب تعادل المارد الأحمر مع سيمبا التنزاني في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم ببطولة الدوري الأفريقي.