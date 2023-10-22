طارق يحيى: يجب عدم المبالغة عن أداء الزمالك وأتمنى زيادة أهداف شيكابالا

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق عن تساوي شيكابالا في رصيد أهدافه مع النادي بعد الفوز على سموحة في الدوري المصري الممتاز.

وقال طارق يحيى في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "هذه من المرات القليلة التي يقدم فيها الزمالك أداء جيد في الشوط الأول مع أوسوريو، الزمالك قدم كل شيء جيد".

وتابع "هناك اختلاف كبير وأداء راقي غير معتاد من الفريق، الهدف المبكر منح الزمالك ثقة وأجبر أحمد سامي على اجراء تبديلات اضطرارية".

وواصل "علينا الا نبالغ في الفرحة بالأداء والوقت مازال مبكرا، وفي رأيي ان هدف أوباما هو الأفضل في خماسية الزمالك".

وأردف طارق يحيى "لا يوجد أي مانع او أزمة في وصول شيكابالا لعدد أهدافي، يارب يبقى ٨١ ؛ ٩١ كمان، لم أكن أهتم باحتساب بعدد الأهداف".

الزمالك في المركز الثالث بالدوري

ورفع الفارس الأبيض رصيده بهذا الانتصار إلى 8 نقاط يحتل بهم المركز الثالث بجدول المسابقة، في حين توقف رصيد الفريق السكندري عند 7 نقاط يحتل بهم المركز الرابع.