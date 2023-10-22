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هاتريك جريزمان يقود أتلتيكو مدريد للفوز على سيلتا فيجو

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ياسر رشاد - القاهرة - قاد النجم الفرنسي انطوان جريزمان، اتلتيكو مدريد للفوز على سيلتا فيجو بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتها اليوم ببطولة الدوري الاسباني.

وسجل جريزمان هاتريك وجاءت أهدافه الثلاثة في الدقائق 29، 64، 70 من عمر المباراة.

ويحتل اتلتيكو مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 22 نقطة ويتصدر الترتيب بفارق 3 نقاط، بينما يتواجد سيلتا فيجو في المركز الثامن عشر برصيد 6 نفاط ويصارع الهبوط مبكرا.

وفي سياق متصل سقط ريال مدريد في فخ التعادل مع اشبيلية بهدف لمثله في الجولة ذاتها، حيث سجل دافيد ألابا هدفا عكسيا في مرماه في الدقيقة 74 ثم أدرك داني كارفاخال التعادل بعد أربع دقائق لريال مدريد.

ويواجه نظيره أتلتيك بلباو مساء اليوم الأحد ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الاسباني.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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