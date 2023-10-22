جمال العدل: فتحنا حساب لإنقاذ الزمالك في وقت مهم وهاني العتال أول المساهمين

ياسر رشاد - القاهرة - قال المنتج جمال العدل أن نادي الزمالك كان يمر بظروف صعبة للغاية وقررنا فتح حساب لإنقاذ النادي ومساعدته والصندوق تلقى الكثير من الدعم خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف جمال العدل في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي هاني حتحوت: " عندما غادر المجلس الماضي أعطينا هذا الحساب لأحمد فؤاد الوطن وكان أول المساهمين هو هاني العتال، ثم قائمة الكابتن حسين لبيب ولازال أمامنا الكثير لنقدمه لنادي الزمالك خلال المرحلة القادمة".

وتابع " شعرت بالسعادة من بيانات فاروق جعفر وهاني العتال بالرغم من عدم نجاحهم في الانتخابات ولكن دعمهم للزمالك حاجة كبيرة ، وهذا المجلس يحتاج للدعم والفترة القادمة تشهد تطورات كثيرة داخل النادي وسوف يكون هناك رعاة ".

الزمالك يهزم سموحة بخماسية

وفاز فريق الزمالك على سموحة بخماسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة لمسابقة "دوري نايل"، ليرفع الأبيض رصيده إلى 8 نقاط يحتل بهم المركز الثالث بجدول المسابقة، في حين توقف رصيد الفريق السكندري عند 7 نقاط يحتل بهم المركز الرابع.