طارق يحيى: الاستقرار الإداري انعكس على مستوى لاعبي الزمالك أمام سموحة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد طارق يحيى، نجم الزمالك الأسبق، أن انتخابات القلعة البيضاء انتهت في مشهد جميل ومن لم يوفق تحدث بشكل حضاري.

وقال طارق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "ما يعجبني في المجلس الجديد لإدارة نادي الزمالك أنهم يتحدثون بروح وأهداف واحدة".

وأكمل: "نريد العمل على أرض الواقع وأتمنى لهم التوفيق، أهم شيء أن لا يوجد طعون لأن الزمالك يحتاج لاستقرار إداري".

وتابع: "الاستقرار الإداري انعكس على مستوى اللاعبين أمام سموحة"، وأتم: "أتمنى أن نترك المجلس يعمل بدون طعون، وعليهم العمل على فرع 6 أكتوبر".

الزمالك يفوز على سموحة بخماسية

وفاز فريق الزمالك على سموحة بخماسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 8 نقاط يحتل بهم المركز الثالث بجدول المسابقة.