ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الاهلي على الوحدة

نستعرض ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوز الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي على نظيره الوحدة في الجولة العاشرة.

وفاز فريق اهلي جدة على نظيره الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

وفي الجولة ذاتها فقد فاز فريق النصر على نظيره ضمك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك.

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بينما فاز فريق الشباب على نظيره الطائي بهدفين دون رد، في الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن.

كما نجح الهلال في الفوز على نظيره الخليج في الجولة العاشرة بالدوري السعودي، بهدف دون رد

وتعادل الاتحاد مع التعاون ضمن منافسات نفس الجولة بهدف لكل منهما ليخرج كل فريق بنقطة واحدة، بينما نجح الفتح في الفوز على أبها بهدف دون رد.

جدول ترتيب الدوري السعودي

1- الهلال 26 نقطة.

2- التعاون 23 نقطة.

3- النصر 22 نقطة.

4- الاهلي 22 نقطة.

5- الاتحاد 20 نقطة.

6- الفتح 20 نقطة.

7- الاتفاق 17 نقطة.

8- الفيحاء 14 نقطة.

9- الوحدة 13 نقطة.

10- الشباب 12 نقاط.

11- ضمك 10 نقاط.

12- الخليج 9 نقاط.

13- الرياض 8 نقاط.

14- الاخدود 7 نقاط.

15- الطائي 7 نقاط

16- أبها 7 نقاط.

17- الحزم 6 نقاط.

18- الرائد 5 نقاط.