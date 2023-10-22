مانشستر يونايتد يحقق فوزًا مثيرًا أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي

حقق مانشستر يونايتد فوزًا مثيرًا أمام شيفيلد يونايتد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحل مانشستر يونايتد ضيفًا عنيدًا على نظيره شيفيلد يونايتد على ملعب برامول لين، في ختام منافسات اليوم من الجولة التاسعة من البريميرليج.

وفي الدقيقة الـ 28 من عمر المباراة، هز مانشستر يونايتد شباك شيفيلد، بعد تمريرة سحرية من برونو فيرنانديز، والتي استلمها سكوت مكتوميناي على الصدر داخل منطقة الجزاء، ثم سدد كرة على الطاير سكنت أسفل يسار المرمى.

وفي الدقيقة الـ 34 من زمن الشوط الأول، أدرك لاعبي شيفيلد اليونايتد التعادل عن طريق أوليفر مكبورني من علامة الجزاء.