شاهد.. رسالة مؤثرة من نجم الزمالك لدعم فلسطين

وجه الدولي التونسي حمزة المثلوثي لاعب نادي الزمالك، رسالة مؤثرة إلى فلسطين، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة، وأدت لسقوط الآلاف من الضحايا والمصابين.

وكتب حمزة المثلوثي لاعب الزمالك، في رسالته على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”:” إلى كل أهل فلسطین وغزة “.

وأضاف المثلوثي:” احنا صحیح حياتنا أفضل من حياتكم نعيش نأكل نشرب، مش عارفين قيمة هذه النعمة آمنين في بيوتنا، لكن والله منزلتكم عند الله أفضل منا بکثیر “.

وتابع نجم الزمالك في رسالته:” سنتمنى يوم الحساب مكانكم هذا، الله ينصركم ما لنا إلا الدعاء ما بـ اليد حيلة والله قلوبنا معاكم الله يصبركم و ينصركم “.

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وفي سياق آخر، شارك حمزة المثلوثي في فوز الزمالك الكاسح مساء اليوم السبت أمام سموحة، بخماسية مقابل هدف وحيد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده بهذه النتيجة للنقطة الثامنة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري