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شاهد.. رسالة مؤثرة من نجم الزمالك لدعم فلسطين

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حمزة المثلوثي - الزمالك

حمزة المثلوثي - الزمالك

وجه الدولي التونسي حمزة المثلوثي لاعب نادي الزمالك، رسالة مؤثرة إلى فلسطين، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة، وأدت لسقوط الآلاف من الضحايا والمصابين.

وكتب حمزة المثلوثي لاعب الزمالك، في رسالته على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”:” إلى كل أهل فلسطین وغزة “.

وأضاف المثلوثي:” احنا صحیح حياتنا أفضل من حياتكم نعيش نأكل نشرب، مش عارفين قيمة هذه النعمة آمنين في بيوتنا، لكن والله منزلتكم عند الله أفضل منا بکثیر “.

وتابع نجم الزمالك في رسالته:” سنتمنى يوم الحساب مكانكم هذا، الله ينصركم ما لنا إلا الدعاء ما بـ اليد حيلة والله قلوبنا معاكم الله يصبركم و ينصركم “.

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وفي سياق آخر، شارك حمزة المثلوثي في فوز الزمالك الكاسح مساء اليوم السبت أمام سموحة، بخماسية مقابل هدف وحيد في بطولة الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده بهذه النتيجة للنقطة الثامنة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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