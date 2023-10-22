تقييم مميز لـ محرز في مباراة الاهلي والوحدة بالدوري السعودي

حصل الجزائري رياض محرز لاعب الفريق الكروي الأول بنادي اهلي جدة على تقييم مميز في مباراة الوحدة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

وأحرز رياض محرز هدف الاهلي الثالث في شباك الوحدة، ليقود فريقه للفوز بثلاثية ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن.

ورفع محرز رصيده للهدف رقم 4، ليحتل المرتبة الخامسة في جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي.

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أرقام محرز في مباراة الاهلي والوحدة

حصل رياض محرز على أعلى تقييم في مباراة الوحدة والاهلي بدرجة 8.2، وفقًا لموقع سوفا سكور العالمي.

ولعب النجم الجزائري في مباراة الاهلي والوحدة 90 دقيقة، قيما سجل هدف وصنع آخر.

لمس رياض محرز الكرة في مباراة الاهلي والوحدة 55 مرة، فيما مرر 30 تمريرة صحيحة من أصل 37 بدقة 81٪.

أرسل محرز تمريرة مفتاحية وحيدة، فيما أرسل 2 كرة طولية صحيحة من أصل 4.

سدد محرز 2 تسديدة على المرمى و2 بعيد عنها، وتم التصدي لأخرى، فيما فاز في محاولة مراوغة من أصل 2.

وفاز النجم الجزائري في 3 التحامات أرضية من أصل 8، فيما

فاز في التحام هوائي من أصل 3.

وفقد محرز حيازته على الكرة في لقاء الاهلي والوحدة 15 مرة، وتم احتساب تسلل وحيد عليه، مقابل خطأين.