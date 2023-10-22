ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدف محرز في شباك الوحدة

نستعرض ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدف الجزائري رياض محرز في مباراة الاهلي والوحدة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة المحلية.

وأحرز رياض محرز هدف الاهلي الثالث في شباك الوحدة، ليقود فريقه للفوز بثلاثية ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن.

ورفع محرز رصيده للهدف رقم 4، ليحتل المرتبة الخامسة في جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي.

بينما يعتلي قمة ترتيب هدافي الدوري السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما رفع رصيده للهدف رقم 11، وذلك عقب هدفه للنصر في شباك ضمك في الجولة العاشرة.

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وقاد رونالدو فريق النصر للفوز على نظيره ضمك بهدفين مقابل هدف، في الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدف محرز أمام الوحدة

1/ كريستيانو رونالدو (النصر): 10 أهداف

2/ موسى ديابي (الاتفاق)، مراد باتنا (الفتح)، ألكسندر ميتروفيتش (الهلال): 7 أهداف

3/ ساديو ماني (النصر)، مالكوم دي أوليفيرا وسالم الدوسري (الهلال): 6 أهداف

4/ أندرسون تاليكسا (النصر)، عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد)، فراس البريكان (الأهلي)، أوديون ايجالو (الوحدة)، كريستيان تيلو (الفتح)، فاشيون سكالا (الفيحاء)، جورج كيفين نودكو (ضمك): 5 أهداف

5/ رياض محرز، فرانك كيسيه (الاهلي)، كريم بنزيما (الاتحاد).