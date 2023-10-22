كشف هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، عن تحرك عاجل بخصوص تجديد عقد أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول.

وينتهي عقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2024، فيما يحق له التوقيع لأي نادي في شهر يناير المقبل.

وقال نصر في تصريحات تليفزيونية: ” عبر قناة “أون تايم سبورت”: “أحمد فتوح ينتمي للزمالك، ويرغب في الاستمرار ضمن صفوفه”.

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وتابع: “سنجلس مع فتوح بشكل قانوني ورسمي، وعندما يستقر اللاعب نفسيًا ويطمئن لوجود مجلس منتخب لمدة 4 سنوات فالأمر سيختلف”.

وواصل نائب رئيس الزمالك: “فتوح سيستمر معنا عندما يحدث تقارب في الاتفاق”.

وأردف: “درسنا ملف كرة القدم جيدًا، وسنرى التوقيت المناسب لرفع القيد وتجهيز بعض الصفقات”.

واختتم: “سنتسلم النادي في خلال يومين أو ثلاثة، ومن ثم سنحدد موعد أول اجتماع مجلس إدارة”.تحرك عاجل من مجلس الزمالك الجديد لتجديد عقد فتوح”.