"ظهور الإخوة وإداري بيراميدز".. مشاهد من انتخابات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

في التاسعة صباح يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، توافدت أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك على الخيمة المخصصة للتصويت في انتخابات الزمالك 2023-2027، بدأت اللجان في استقبال تصويت المنتخبين لاختيار المجلس الجديد، عقب فترة مرتضى منصور ومعاونيه.

المشهد الأول: اعتراض فاروق جعفر

كان اعتراض فاروق جعفر، المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك أول الأحداث في الانتخابات، بعدما اعترض على وجود داعمين لحسين لبيب المرشح الآخر في الخيمة الانتخابية، ووصفهم جعفر بـ "ألتراس"، بعدها طلب لبيب منهم القدوم للجنة المسؤولة عن الانتخابات وإظهار كارنية العضوية.

المشهد الثاني: ظهور إداري بيراميدز

استأنفت انتخابات الزمالك بعد توقفها مرتين بسبب اعتراض فاروق جعفر ولأداء صلاة الجمعة، وظهر بعدها إداري نادي بيراميدز الحالي والزمالك السابق، أحمد زاهر وأمير عزمي مجاهد، اللذان حرصا على الاستمرار في النادي أثناء سير العملية الانتخابية.

المشهد الثالث: أبرز حضور انتخابات الزمالك

حضر حازم إمام، عضو اتحاد الكرة المصري إلى مقر اللجان الانتخابية للإدلاء بصوته واختيار مجلس إدارة نادي الزمالك، كما حضر كلاً من، كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق، أيمن يونس لاعب الزمالك السابق، عمرو الجنايني الذي دعم القائمة الموحدة، عماد عبد العزيز، حسن صقر، أحمد جعفر، حازم إمام الصغير، كريم حسن شحاته وممدوح عباس.

المشهد الخامس: عائلة الأحمر تساند نيرة

لم يكن حضور عائلة الأحمر في انتخابات الزمالك عن طريق نيرة المرشحة على مقعد عضوية تحت السن فقط، بل حرص شقيقها أحمد الأحمر، لاعب كرة اليد بنادي الزمالك على متابعة التصويت في جميع اللجان ودعمها، كما حضر مصطفى الأحمر أسطورة كرة اليد وأسرته الانتخابات وجلس على كرسي طوال اليوم.

المشهد السادس: محمد طارق ورامي نصوحي مع المشجعين

انضم محمد طارق ورامي نصوحي المرشحان في القائمة الموحدة للمشجعين في الخيمة الانتخابات، وهتفا الثنائي معهم بأغاني الزمالك والألتراس "يا ليالي عودي تاني بالأمجاد والبطولات".

المشهد السابع: هدايا الانتخابات

تهافت المنتخبين على هدايا الدعاية الانتخابية، وبدأت الزحام حول الموزعين وسط تدافع وصدام، وكان من أبرزها زجاجات مياه وميداليات الزمالك.

المشهد الثامن: ظهور شقيق فاروق جعفر

استمد فاروق جعفر الدعم من شقيقه، الذي حرص على الحضور ومراقبة اللجان، وظهر الشبه بين الثنائي.

المشهد التاسع: أسامة نبيه وزوجته يدليان بصوتهما

انضم أسامة نبيه وزوجته لقائمة الحضور وللإدلاء بصوته في الانتخابات، لكنه حرص على الدخول من الباب الخلفي لعدم التصادم مع الجمهور.

المشهد العاشر: غلق باب التصويت

أغلق باب التصويت في السابعة ونصف تقريبا، وطلبت اللجنة من الأعضاء الخروج من اللجنة الانتخابية، وبدا القلق على هشام نصر المرشح في القائمة الموحدة على منصب نائب رئيس نادي الزمالك، في منافسة هاني العتال الذي يحظى بشعبية كبيرة.

المشهد الحادي عشر: فوز القائمة الموحدة

أعلنت النتائج الأولية التي كانت تشير إلى فوز القائمة الموحدة فيما عدا منصب نائب الرئيس الذي ظل التنافس فيه حتى اللحظات الأخيرة، بعدها بدأ إعلان النتيجة بالترتيب وترقب أعضاء القائمة الموحدة لحظة إعلان الفائز بمنصب نائب الرئيس وبعدما حصد هشام نصر الأصوات الأعلى بدأت الاحتفالات.

المشهد الثاني عشر: مغادرة فاروق جعفر

غادر فاروق جعفر النادي عقب فوز القائمة الموحدة بالكامل وقدم مذكر للجنة المشرفة على الانتخابات يعترض فيها على سير العملية الانتخابية ووجود جماعية الألتراس الإرهابية، حسب وصفه.

المشهد الثالث عشر: احتفالات في الزمالك

احتفلت القائمة الموحدة بالفوز في انتخابات نادي الزمالك، رفقة مشجعي النادي من الأعضاء، الذين هتفوا ما يسئ لـ مرتضى منصور ونجله أمير، لكن حسين لبيب طالبهم بوقف مثل هذه الهتافات مهددًا بالخروج، ليعود الاحتفال مرة أخرى مكتفيين بـ "العزبة راحت".