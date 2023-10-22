رسالة خاصة للعتال.. أول تعليق من حسين لبيب بعد فوزه برئاسة الزمالك



محمد اسماعيل - القاهرة - علق حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الجديد على فوز قائمته بالكامل في الانتخابات الماضية، موجها التحية لأعضاء الجمعية العمومية وهاني العتال المرشح السابق على منصب نائب الرئيس.

ونشر حسين لبيب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بيانا قائلا: "السادة الأفاضل جماهير وأعضاء نادي الزمالك، اتشرف وزملائي أعضاء مجلس إدارة بتقديم التهنئه لحضراتكم علي الحفل الانتخابي الذي شهد اختيار من يمثلكم".

أضاف: "كما يطيب لي أن اتقدم بكل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إتمام ونجاح هذا اليوم العظيم من أعضاء الجمعية العمومية بكل توجهاتهم، والشكر موصول إلى السادة أعضاء الهيئة القضائية و مسئولي الجهة الإدارية وكافة الجهات المعنية على جهدهم الكريم ".

أكمل: "ولا يفوتنا شكر جميع المرشحين على مشاركتهم الإيجابية ونثمن بكل التقدير مبادرات التهنئة الكريمه من المرشحين الذين لم يحالفهم التوفيق وفي مقدمتهم المحاسب هاني العتال والتي تؤكد الشعور بالمسؤولية ووحدة الصف و تدعم الشعور بالأمل في مستقبل أفضل"

أوضح: "في هذه اللحظات الفارقه من تاريخ نادينا لا أجد من الكلمات ما يعبر عما يجول في خاطري من أفكار ومشاعر، إنه الأمل والفرحة والشعور بالمسؤولية".

أردف: "نؤكد مجددا أننا ندرك ونشارك حضراتكم أمالكم وطموحاتكم وسوف نسعي معكم إلى تحقيقها والانتقال بنادينا إلى المكانة التي تليق به، وسوف نلتزم بالقيم والمبادئ التي توافقنا عليها وصولا إلى أمال تاقت إليها نفوسنا، حيث إعلاء المصلحة العامة".

وأتم:"لا مجال للتجاوزات ولا اقصاء لأحد، قلوبنا و عقولنا مفتوحه وأيدينا مبسوطة للجميع ونحترم كل الاطراف وندعوهم للمشاركه في تحمل، المسئولية من خلال عمل جماعي منظم يؤسس لمرحلة جديدة ولنؤكد معا إن شعار الزمالك أولا هو الحقيقه الواقعة، وإن الزمالك يسع ويحترم الجميع، عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر"