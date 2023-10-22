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نتائج مباريات الدوري المصري اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - انتهت مباريات اليوم 21 أكتوبر في الممتاز، حيث أقيمت ثلاث مباريات مليئة بالأهداف والندية، وجاءت نتائجها كالآتي:
الزمالك ضد سموحة - (5-1)
الأتحاد السكندري ضد بلدية المحلة -(2-2)
إنبي ضد البنك الأهلي - (3-1)

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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