نتائج مباريات الدوري المصري اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - انتهت مباريات اليوم 21 أكتوبر في الدوري المصري الممتاز، حيث أقيمت ثلاث مباريات مليئة بالأهداف والندية، وجاءت نتائجها كالآتي:
الزمالك ضد سموحة - (5-1)
الأتحاد السكندري ضد بلدية المحلة -(2-2)
إنبي ضد البنك الأهلي - (3-1)
محمد اسماعيل - القاهرة - انتهت مباريات اليوم 21 أكتوبر في الدوري المصري الممتاز، حيث أقيمت ثلاث مباريات مليئة بالأهداف والندية، وجاءت نتائجها كالآتي:
الزمالك ضد سموحة - (5-1)
الأتحاد السكندري ضد بلدية المحلة -(2-2)
إنبي ضد البنك الأهلي - (3-1)
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية