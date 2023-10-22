نتائج مباريات الدوري المصري اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - انتهت مباريات اليوم 21 أكتوبر في الدوري المصري الممتاز، حيث أقيمت ثلاث مباريات مليئة بالأهداف والندية، وجاءت نتائجها كالآتي:

الزمالك ضد سموحة - (5-1)

الأتحاد السكندري ضد بلدية المحلة -(2-2)

إنبي ضد البنك الأهلي - (3-1)