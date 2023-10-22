شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العاطى يراهن على حراس الناشئين فى زد.. ومقترح بتصعيد الموهوبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد، من علاء نبيل مدير قطاع الناشئين، تجهيز عدد من الحراس في القطاع للاستعانة بهم في الفترة المقبلة وتصعيدهم للفريق الأول لإكسابهم الخبرات.

وتعاقد نادى زد، مع حازم فرج مدرب حراس مرمى الناشئين بنادي المقاولون العرب ومنتخب القاهرة للناشئين السابق، للتدريب في قطاع الناشئين بالنادي تحت قيادة علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين.

يأتي التعاقد مع حازم فرج لتطوير مركز حراسة المرمى في قطاعات الناشئين وتقديم المواهب الصاعدة في هذا المركز، الذى يعتمد عليه الفريق الأول في المستقبل، استنادا على سياسة الاستعانة بأبناء النادي في كل المراكز وعدم اللجوء للصفقات الخارجية التي تكبد النادي أموالا طائلة.

ويستعد المقاولون بقيادة الكابتن شوقي غريب لمواجهة نظيره زد يوم غد الأحد ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة المقاولون وزد يوم الأحد المقبل باستاد المقاولون يوم الأحد الساعة الرابعة عصرا.

وتنقل مباراة المقاولون وزد عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وعادت منافسات الدوري المصري الممتاز، للدوران مرة أخرى يوم الجمعة المقبلة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي خلال شهر أكتوبر الجاري.