شكرا لقرائتكم خبر عن الفلسطينى محمد الصالح: نعتز بمشاعر الشارع المصرى تجاه قضيتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الفلسطيني محمد الصالح مدافع الاتحاد السكندرى، عن اعتزازه بمشاعر المحبة والتضامن التي أظهرها الشارع المصري للقضية الفلسطينية موضحا أنه يعرف مدى الحب الذى يكنه الشعب المصرى لكل أهل فلسطين.

وقال الصالح، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس: "نشكر كل النجوم المسلمين وغير المسلمين ممن لديهم إنسانية تجاه القضية الفلسطينية، وكل الشكر للشعوب العربية التي تضامنت مع القضية".

وأضاف لاعب منتخب فلسطين لكرة القدم: "الظروف التي نعيشها صعبة للغاية، نعيش بدون إنترنت ولا كهربا ولا أي من مقومات الحياة، وهذا يعزلنا عن العالم الخارجي".

وسبق للاعب، صاحب الـ30 عامًا، تمثيل أندية الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي والقناة وإيسترن كومباني، وذلك في إطار حرص مجلس الإدارة على تدعيم سيد البلد بعناصر مميزة في مركز الدفاع.