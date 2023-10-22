شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الزمالك: أزمة القيد على رأس الأولويات وسنعقد جلسة مع فتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إن حل أزمة القيد التي يعانى منها النادى الأبيض على رأس أولويات المجلس الجديد، حتى يتمكنوا من التعاقد مع صفقات جديدة تفيد فريق الكرة في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف نصر، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور الثالثة على قناة "أون تايم سبورتس 2"، إن المجلس الجديد سيعقد جلسة مع أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأبيض خلال الأيام المقبلة من أجل التوصل إلى صيغة اتفاق نهائية معه لتجديد عقده.

وأشار نائب رئيس نادى الزمالك إلى أن أحمد فتوح زملكاوى، ويريد أن يكمل مسيرته مع القلعة البيضاء ولا نية لرحيله، مؤكداً أنهم يثقون في رغبة اللاعب بالبقاء والتجديد للقلعة البيضاء، موضحاً أنه سيتم حسم الملف بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

وأشاد نصر بالمنافسة الشريفة التي كانت مع هانى العتال على مقعد نائب رئيس نادى الزمالك قائلاً: "كان عندي جيم راق مع أخي هاني العتال، وأشكره على المباراة الجيدة، وسنظل أصدقاء، ولا نحتاج فقط كل من ترشح في انتخابات نادى الزمالك ولكن كل أعضاء الجمعية العمومية".

واختتم هشام نصر حديثه: "من بكرة أنا نازل الملعب وبطمن الأعضاء بأن اهتمامنا سيكون بالفرع الرئيسي وبالنسبة لملف الفروع أطمئن الجماهير والأعضاء بأنهم سيرون نتائج ملموسة قريباً".