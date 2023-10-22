شكرا لقرائتكم خبر عن المندوه: فرع الزمالك فى 6 أكتوبر من المشاريع المستهدفة لزيادة الموارد المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، عن مستقبل عدد من الأمور المالية والاستثمارية للنادي، قائلا: "سنعمل على استثمار أصول النادي وسيساعدنا في ذلك هاني شكري".

وقال المندوه، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس: "جزء من برنامجنا الانتخابي كان رغبتنا في تغيير الصورة الذهنية عن تعاملنا مع بعضنا البعض داخل النادي. نتمنى الآن أن يحل الاستقرار في نادي الزمالك".

وأضاف: "بالنسبة لمشروع فرع الزمالك في مدينة 6 أكتوبر، لدينا الأرض والعلامة التجارية، وهذا يمكن استغلاله في زيادة الموارد. المشروع بالفعل ضمن أولوياتنا وبدأ هشام نصر العمل عليه".

وتابع: "يجب توزيع الإنفاق بشكل جيد، هناك ديون لجهات ومستحقات للاعبين والموظفين، والقضية ليست أن يحصل الكل على مستحقاته فورا، بل في كيفية ضمان حصوله على مستحقاته تأكيدا على الثقة المتبادلة".

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على سموحة بنتيجة 5 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، على استاد القاهرة الدولى فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف المباراة: مصطفى شلبى، وأحمد زيزو، ويوسف أوباما، وسيف الجزيرى، محمود شيكابالا للزمالك، وسجل هدف سموحة فادى فريد.

بهذا الفوز يحصد الزمالك 3 نقاط ليرتفع رصيده لـ 8 نقاط فى المركز الثالث، فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 7 فى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى.