شكرا لقرائتكم خبر عن نيرة الأحمر: الوضع فى الزمالك صعب.. لكن لدينا رؤية لتصحيح الأمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنها استشعرت قدر المسئولية في مهمتها الجديدة حينما تغير مقعدها اليوم في مباراة الزمالك من إعلامية ومشجعة إلى عضو بمجلس الإدارة.

وقالت الأحمر، خلال تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورت": "أفتخر بعائلتي في كل مكان، ودائمًا يدعمونني في كل خطواتي، المسؤولية كبيرة ونُقدر ذلك، الوضع صعب جدًا ولكننا درسنا كل الأمور من قبل خوض الانتخابات، الموضوع ليس سهلًا، نعرف الأزمات ونرى الحلول بشكل مبدئي".

وأتمت تصريحاتها: "أشارك في أكثر من ملف، كلنا نشارك في الملف الاجتماعي، أنا أشارك في ملف ألعاب الصالات والرياضة النسائية والإعلام".