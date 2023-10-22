شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 22 /10 / 2023 فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم مساء اليوم، الأحد، منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024، بثلاثة لقاءات قوية بين المقاولون العرب وزد، الإسماعيلى مع فاركو، ومودرن فيوتشر مع بيراميدز.

موعد مباراة المقاولون العرب وزد

يستضيف فريق المقاولون العرب، فى الرابعة عصر اليوم الأحد، فريق زد باستاد المقاولون العرب، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث سقط المقاولون العرب أما سموحة بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، بينما تعادل زد مع بلدية المحلة بثلاثة أهداف لمثلهما فى منفس الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد نقطة واحدة، بعدما خاض 3 مباريات، تعادل فى واحدة وخسر اثنتين، وسجل لاعبو المقاولون هدفين واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.

وفى المقابل، يحتل فريق زد المركز الرابع فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد 7 نقاط جمعها من 3 مباريات، حيث حقق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى لقاء ولم يتذوق طعم الهزيمة حتى الآن، سجل لاعبو الفريق 5 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

موعد مباراة الإسماعيلى وفاركو

يستدرج فريق الإسماعيلى، فى السابعة مساء اليوم الأحد، فريق فاركو باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024. ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث سقط الإسماعيلى أمام الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الماضية، بينما تعادل فاركو مع سيراميكا بهدفين لمثلهما فى نفس الجولة.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد 3 نقاط جمعها من 3 مواجهات، حيث حقق فوزا وحيدا على الاتحاد وخسر مباراتين من زد والأهلى، سجل لاعبوه 4 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

وفى المقابل، يحتل فريق فاركو المركز السابع عشر فى ترتيب جدول الدورى بنقطة واحدة، جمعها من تعادل وحيد والخسارة فى مباراتين ولم يتذوق طعم الفوز، سجل لاعبوه هدفين واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

موعد مباراة مودرن فيوتشر وبيراميدز

يواجه فريق مودرن فيوتشر، فى السابعة مساء اليوم الأحد، نظيره بيراميدز باستاد القاهرة الدولى فى قمة مباريات الجولة الرابعة، ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة، حقق مودرن فيوتشر الفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية، بينما حقق بيراميدز الفوز على إنبى فى نفس الجولة.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 9 نقاط، حصيلة الفوز في أول ثلاث مواجهات بالمسابقة أمام فاركو والداخلية وطلائع الجيش، وسجل لاعبو فيوتشر 6 أهداف وسكنت شباكهم هدف وحيد.

وفى المقابل، يحتل فريق بيراميدز المركز الخامس فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد 7 نقاط، جمعها من 3 مواجهات، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء ولم يتعرض لأى هزيمة، سجل لاعبو الفريق السماوى 4 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.