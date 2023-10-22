شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وادى: الرئيس السيسى وقف سدا منيعا ضد مخطط تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفلسطيني محمود وادى لاعب المقاولون العرب إنه يتمنى الشفاء العاجل لأهله والأبطال البواسل في قطاع غزة ضد قصف الكيان المحتل، موضحاً أن القطاع يتعرض للإبادة.

وأضاف وادى، خلال حواره لقناة "أون تايم سبورتس 2" مع الإعلامى إبراهيم فايق: "الحقيقة أصعب من الواقع لما يحدث في بلدى فلسطين، وهذه حياتنا منذ بداية الاحتلال، والوضع كارثى فعلياً على الجميع، ونهم أهلى وإخوتى وأصحابى وهى إبادة والمصاب جلل".

وتابع: "سمة الصمود هي أهم ما ما يميز بلدى فلسطين ونحن أصحاب الحق ومهما تعرضنا لكل أنواع الظلم سننتصر في النهاية، نحن نرى مظاهر تدمى القلب، وهناك عائلات تم مسحها من السجل المدنى".

واستطرد: "عشت طفولة صعبة وانتظرت الموت مثل أهل غزة الآن والله مولانا ولا مولى لهم نحن نؤمن بالله لأننا أصحاب الحق والأرض التي تعطينا القوة لكى نستمر في صمودنا ضد اعتداءات المحتل".

وأردف: "لا يوجد مواطن فلسطيني ينام غير وعينه على السقف وينتظر وقوعه عليه، فكرة الموت مخيفة، لكن لا يوجد مفر، مصابنا في غزة جلل والواقع صعب للغاية، ونتعامل على أن صاحب الحق عينه قوى".

واستكمل: "كل الأجيال عندها صمود ولا يستطيع أحد تصفية القضية الفلسطينية وأشكر سيادة الرئيس السيسي لأنه وقف سدا منيعا أمام مخطط المحتل لتهجير الفلسطينيين، وما يحدث في الشعب الفلسطيني لا يزيدهم إلا ترابطا وقوة".

واختتم محمود وادي تصريحاته قائلا: "الشعب الفلسطيني متعلق بمصر جدا ونحن شعب واحد، غزة تتعرض لحرب دامية، المحتل يستهدف المستشفيات والمساجد والكنائس كل شيء يتعرض للقصف من المحتل وفلسطين تعانى من انقطاع تام في الكهرباء".