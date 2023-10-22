شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان: حصولى على أعلى الأصوات رد اعتبار وتهنئة الأهلى أمر طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن حصوله على نسبة أعلى الأصوات في الانتخابات، بمثابة رد الاعتبار له، والانتخابات شهادة ميلاد تسويقية للنادي.

وقال سليمان، خلال تصريحات تليفزيونية: "كنت بحاول حل بعض المشاكل في الفترة السابقة، وحصولي على أعلى الأصوات يحملني مسئولية كبيرة أمام الأعضاء والجماهير".

وأضاف: "الزمالك عاش فترة انتخابات مميزة من جميع المرشحين، واللجنة الثلاثية تحملت جهد كبير للغاية ويجب توجيه الشكر لهم، واختيار القائمة الموحدة جاء نتيجة إقناع الجمعية العمومية بالبرنامج الانتخابي، وهدفنا عودة النادي إلى سابق عهده بدون أزمات".

واستطرد: "حرصنا على التواجد في استاد القاهرة لمؤازرة الفريق أمام سموحة، رغم أنه كان تردد في البداية ولكن تم الاستقرار في التواجد بشكل كامل، من أجل دعم اللاعبين من أول دقيقة، ولم نتحدث مع اللاعبين أو الجهاز الفني عقب المباراة".

واختتم: "التواصل كان مع عبدالواحد السيد مدير الكرة فقط، وتهنئة النادي الأهلي لنا، هي بداية عهد جديد والرياضة تنافس في النهاية ولكن تظل العلاقات الطيبة تجمعنا، وما حدث أمر طبيعي تحت بند الروح الرياضية".