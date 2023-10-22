شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أدهم: الزمالك عليه قضايا تسببت فى التزامات مالية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سعادته بثقة الجمعية العمومية ونجاح القائمة الموحدة، قائلا: "أتمنى أن نكون على قدر طموحات الجمعية العمومية وجماهير الزمالك بشكل عام".

وأضاف عمرو أدهم، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس: "اسمي ارتبط بالقضايا الخارجية الخاصة بنادي الزمالك، رغم أنني لست محاميًا، الأصل هو ألا تكون هناك قضايا، لكن النادي عليه قضايا تسببت في التزامات مالية كبيرة، نتيجة انتهاء بعض العقود مع اللاعبين والمدربين بطريقة غير جيدة".

وتابع: "السبب فيما حدث هو التأخير في السداد، بدلًا من تحمل النادي غرامة معينة، يتم الانتظار حتى تزداد الغرامة، مثل قضية لشبونة وشيكابالا، كان مطلوبا من النادي دفع 510 آلاف دولار، والآن بعد التأخير وصل المبلغ لمليون و500 ألف دولار".

واختتم عمرو أدهم تصريحاته قائلا: "هناك مبلغ آخر مستحق لصالح خالد بو طيب، حوالي 2 مليون يورو، وملف القضية 82 ورقة، سأتواصل مع المحامين لنرى هل يُمكن حل الأمر بطريقة ودية مثلما حدث مع أتشيمبونج، وجزء كبير من الأموال المستحقة على الزمالك موجود، لكن ما أعد به الجماهير هو أن أزمة القيد سيتم حلها في يناير، وشكل الفريق سيكون أفضل بكثير ويُمكننا التتويج بالكونفدرالية".