شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى لخماسى زعيم الثغر غدا الإثنين لحسم موقفهم من لقاء المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع خماسي الاتحاد السكندري المصاب عمر صلاح وأحمد الشيخ وسيف تقا ومورو ساليفو ومحمود شبانة لفحص طبي بعد عودة فريقهم للتدريبات غدا الإثنين، لتحديد موقفهم من اللحاق بمباراة زعيم الثغر أمام المقاولون يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من عمر الدوري.

وغب الخماسي سالف الذكر عن مباراة فريقهم أمام بلدية المحلة، ويخضع جميعهم لكشف طبي يحدد موقفهم من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية ومن ثم إعلان جاهزيتهم للمشاركة في المباريات.

ومنح طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة اليوم الأحد عقب الانتهاء من مواجهة بلدية المحلة في الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري.

ويبدأ زعيم الثغر التحضير لمباراته القادمة ضد المقاولون العرب في الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري يوم السبت المقبل.