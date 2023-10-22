شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز السيد حكما لفيوتشر وبيراميدز.. وقمر الدولة للإسماعيلى وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، أسماء حكام المباريات المقررة لها اليوم الأحد، ضمن الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة فيوتشر وبيراميدز إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة عبد العزيز السيد، ويعاونه عماد العقاد مساعد أول، ومحمد عاطف الزناري مساعد ثان، وأحمد جمال حكم رابع، بجانب طارق مجدي حكم فيديو، ومصطفى والشهدي مساعد حكم فيديو.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الإسماعيلي وفاركو إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة نادر قمر الدولة، ويعاونه حسن رمضان مساعد أول، ومصطفى حسين مساعد ثان، وحسني سلطان حكم رابع، بجانب محمود ناجي حكم فيديو، ومحمد الشناوي مساعد حكم فيديو.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة المقاولون العرب وزد إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة السيد منير، ويعاونه عمر فتحي مساعد أول، وطارق مصطفى مساعد ثان، ومحمد العتباني حكم رابع، بجانب محمود الدسوقي حكم فيديو، وهشام القاضي مساعد حكم فيديو.