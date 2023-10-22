شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان يدخل دائرة المرشحين لتدريب الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل هيثم شعبان المدير الفني السابق لفريق سيراميكا وبتروجت دائرة المرشحين لتدريب فريق الداخلية، خلفا للدكتور ميمي عبد الرازق الذي استقال من منصبه.

وأعلن ميمي عبد الرازق استقالته من تدريب الداخلية بعد الهزيمة من سيراميكا برباعية نظيفة في الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.

ويعد هيثم شعبان من أبناء الداخلية، ودخل قائمة المدربين المرشحين لقيادة الفريق الشرطي في الفترة القادمة.

وكشف اللواء عثمان الدسوقي مدير الكرة بنادي الداخلية، أن ميمي عبد الرازق المدير الفني، قدم الاستقالة عقب الخسارة من سيراميكا برباعية نظيفة، وتم قبولها، مشيرا إلى أنه كان هناك اجتماع أمس السبت، لمجلس إدارة النادي لبحث موقف المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق الشرطي في الفترة القادمة.

وأوضح الدسوقي أنه لم يتحدد هوية المدير الفني الجديد، ولا توجد أسماء مرشحة، ولكن الاتجاه أن يكون المدرب الجديد من أبناء النادي، خاصة أن هناك أسماء كثيرة من أبناء النادي يستحقون أن يتولون المنصب.

وفاز سيراميكا على الداخلية برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب بالجولة الرابعة لدورى نايل، ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط ويتقدم للمركز الثامن بجدول الدورى، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 3 نقاط في المركز الـ13.