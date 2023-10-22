شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. حسام حسن يسجل الهدف الـ100.. وعلاء إبراهيم يحرز آخر أهدافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 22 أكتوبر 1998، سجل حسام حسن هدفه المئوى فى مسابقة الدوري، وخطف للأهلى فوزا قاتلا على مضيفه المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجبل الأخضر، فى افتتاح الجولة 11، سجل للأهلى علاء إبراهيم، محمد عمارة، وحسام حسن، وسجل للمقاولون جون أوتاكا وسعيد سعد.

وحقق حسام حسن مع الأهلى 23 بطولة مقابل 19 لإبراهيم حسن، الذى لم يشارك موسمى 1985/1986، 1986/1987، وجاءت مشاركته مع تولى أنور سلامة تدريب الفريق مع الإنجليزى جيف باتلر.

وشارك حسام حسن فى 300 مباراة، سجل خلالها 142 هدفا ليصبح ثانى هدافى الاهلى فى تاريخه، بينما خاض إبراهيم حسن 292 مباراة سجل خلالها 33 هدفا، كما لعب حسام حسن كمحترف أكثر من 40 مباراة سجل خلالها 16هدفا.

وفوجئ الجميع بانتقال التوأم حسن للزمالك فى صفقة انتقال حر هزت الوسط الرياضي، واستمرت أربع سنوات، هى الأفضل فى تاريخ القلعة البيضاء من حيث النتائج، حيث حققا مع الفريق 10 بطولات من أصل 11 بطولة حققها الزمالك فى تلك السنوات الأربعة.

لعب خلال تلك الفترة حسام حسن 107 مباريات سجل خلالها 54 هدفا، بينما لعب إبراهيم حسن 82 مباراة وسجل 8 أهداف.

وشارك حسام حسن مع المنتخب فى 170 مباراة دولية وسجل 83 هدفا أهمها هدف تأهل المنتخب المصرى لكأس العالم 1990 فى مرمى منتخب الجزائر، وكان له الدور البارز فى فوز المنتخب المصرى بكأس الأمم الأفريقية عام 1998 ببوركينا فاسو.

كان آخر أهدافه مع منتخب مصر فى مرمى الكونغو الديمقراطية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006 وكان قد تخطى عامه الـ39 بـ5 أشهر وهو أكبر لاعب يسجل فى تاريخ العرس الأفريقى، كما أنه اللاعب الوحيد الذى شارك فى بطولتين لمنتخبات أفريقيا الفارق الزمنى بينهما 20 عاما.

الهداف التاريخى لمنتخب مصر وصاحب الرقم القياسى من الأهداف الدولية فى القارة السمراء برصيد 83 هدفا وهداف تاريخ لقاءات الأهلى والزمالك 9 أهداف منها 5 للأهلى فى الزمالك و4 للزمالك فى الأهلى.

في مثل هذا اليوم 22 أكتوبر 2002 ، سجل علاء إبراهيم نجم الأهلى السابق هدفه الأخير في مسيرته مع المارد الأحمر، حينما قاد الاهلى للفوز على جولدى في افتتاح الجولة الخامسة بهدفين دون ، سجل أحمد بلال الهدف الثانى، علاء إبراهيم هو أحد لاعبى النادى الأهلى المتميزين فى خط الهجوم، تمكن من إحرز 73 هدفاً فى خمس سنوات قضاها بين أسوار القلعة الحمراء.

ويحمل علاء إبراهيم لقب صاحب الصفقة الأغلى فى تاريخ الكرة الأردنية، حينما لعب لنادى الوحدات، وفاز معه بالدورى والكأس، بالإضافة إلى لقبه المفضل وهو هداف الدورى موسم 2004-2005 برصيد 14 هدفا.

ولعب علاء إبراهيم لعدة فرق عقب مغادرته للقلعة الحمراء وهى المصرى البورسعيدى، الوحدات الأردنى، وبتروجت الذى استطاع من خلاله أن يحصد لقب هداف الدورى العام وينضم بعدها لصفوف المنتخب الوطنى.

وعمل علاء إبراهيم عقب الاعتزال عام 2011 فى مجال التدريب، حيث درب فريق نجوم المستقبل ومن بعدها أحد فرق كفر الشيخ، وهو فريق الزعفران الذى تركه فى وقت سابق.