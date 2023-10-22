شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. حسام حسن يسجل الهدف الـ100.. وعلاء إبراهيم يحرز آخر أهدافه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 22 أكتوبر 1998، سجل حسام حسن هدفه المئوى فى مسابقة الدوري، وخطف للأهلى فوزا قاتلا على مضيفه المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجبل الأخضر، فى افتتاح الجولة 11، سجل للأهلى علاء إبراهيم، محمد عمارة، وحسام حسن، وسجل للمقاولون جون أوتاكا وسعيد سعد.
وحقق حسام حسن مع الأهلى 23 بطولة مقابل 19 لإبراهيم حسن، الذى لم يشارك موسمى 1985/1986، 1986/1987، وجاءت مشاركته مع تولى أنور سلامة تدريب الفريق مع الإنجليزى جيف باتلر.
وشارك حسام حسن فى 300 مباراة، سجل خلالها 142 هدفا ليصبح ثانى هدافى الاهلى فى تاريخه، بينما خاض إبراهيم حسن 292 مباراة سجل خلالها 33 هدفا، كما لعب حسام حسن كمحترف أكثر من 40 مباراة سجل خلالها 16هدفا.
وفوجئ الجميع بانتقال التوأم حسن للزمالك فى صفقة انتقال حر هزت الوسط الرياضي، واستمرت أربع سنوات، هى الأفضل فى تاريخ القلعة البيضاء من حيث النتائج، حيث حققا مع الفريق 10 بطولات من أصل 11 بطولة حققها الزمالك فى تلك السنوات الأربعة.
لعب خلال تلك الفترة حسام حسن 107 مباريات سجل خلالها 54 هدفا، بينما لعب إبراهيم حسن 82 مباراة وسجل 8 أهداف.
وشارك حسام حسن مع المنتخب فى 170 مباراة دولية وسجل 83 هدفا أهمها هدف تأهل المنتخب المصرى لكأس العالم 1990 فى مرمى منتخب الجزائر، وكان له الدور البارز فى فوز المنتخب المصرى بكأس الأمم الأفريقية عام 1998 ببوركينا فاسو.
كان آخر أهدافه مع منتخب مصر فى مرمى الكونغو الديمقراطية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006 وكان قد تخطى عامه الـ39 بـ5 أشهر وهو أكبر لاعب يسجل فى تاريخ العرس الأفريقى، كما أنه اللاعب الوحيد الذى شارك فى بطولتين لمنتخبات أفريقيا الفارق الزمنى بينهما 20 عاما.
الهداف التاريخى لمنتخب مصر وصاحب الرقم القياسى من الأهداف الدولية فى القارة السمراء برصيد 83 هدفا وهداف تاريخ لقاءات الأهلى والزمالك 9 أهداف منها 5 للأهلى فى الزمالك و4 للزمالك فى الأهلى.
في مثل هذا اليوم 22 أكتوبر 2002 ، سجل علاء إبراهيم نجم الأهلى السابق هدفه الأخير في مسيرته مع المارد الأحمر، حينما قاد الاهلى للفوز على جولدى في افتتاح الجولة الخامسة بهدفين دون ، سجل أحمد بلال الهدف الثانى، علاء إبراهيم هو أحد لاعبى النادى الأهلى المتميزين فى خط الهجوم، تمكن من إحرز 73 هدفاً فى خمس سنوات قضاها بين أسوار القلعة الحمراء.
ويحمل علاء إبراهيم لقب صاحب الصفقة الأغلى فى تاريخ الكرة الأردنية، حينما لعب لنادى الوحدات، وفاز معه بالدورى والكأس، بالإضافة إلى لقبه المفضل وهو هداف الدورى موسم 2004-2005 برصيد 14 هدفا.
ولعب علاء إبراهيم لعدة فرق عقب مغادرته للقلعة الحمراء وهى المصرى البورسعيدى، الوحدات الأردنى، وبتروجت الذى استطاع من خلاله أن يحصد لقب هداف الدورى العام وينضم بعدها لصفوف المنتخب الوطنى.
وعمل علاء إبراهيم عقب الاعتزال عام 2011 فى مجال التدريب، حيث درب فريق نجوم المستقبل ومن بعدها أحد فرق كفر الشيخ، وهو فريق الزعفران الذى تركه فى وقت سابق.
ويملك المارد الأحمر فى تاريخه الطويل مباريات عديدة أنهاها بسداسية تاريخية ومنها التى تحققت عام 1978، فى البطولة الأفريقية، على حساب ليوباردز الكيني، وفاز الأهلى فى هذا اللقاء بسداسية نظيفة.
وفى عام 1956 اكتسح الأهلى منافسه السكة الحديد بنصف دستة أهداف تقاسمها محمود الجوهرى، وشريف الجندى، وفى عام 1997 استطاع المارد الأحمر أن يحقق فوزا كبيرا على النادى الإسماعيلى، فى مسابقة الدورى الممتاز، بسداسية نظيفة، كما حقق الأهلى الفوز الأشهر له على الإطلاق، وكان على حساب غريمه التقليدى نادى الزمالك، بستة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الدورى فى عام 2002.
كما فاز المارد الأحمر على فريق فيلا الأوغندي، بستة أهداف نظيفة، ضمن مواجهات بطولة دورى أبطال أفريقيا فى 2004، بينما تفوق المارد الأحمر على نادى الألمونيوم، بسداسية نظيفة، ضمن منافسات الدورى فى موسم 2005 .
وفى نوفمبر 2005 فاز الفريق الأحمر على نظيره الإسماعيلي، بسداسية نظيفة، للمرة الثانية فى تاريخ مواجهات الفريقين، وكان ذلك فى مسابقة الدورى المصرى، وهزم النادى الأهلى فريق طنطا، بسداسية نظيفة، ضمن مواجهات الدورى 2015 .
كما فاز الأهلى على فريق الألومنيوم بسداسية نظيفة، يوم 22 ديسمبر 2016، ضمن مواجهات دور الـ32 بكأس مصر، وهى البطولة التى حصدتها القلعة الحمراء.
فى مثل هذا اليوم 22 أكتوبر 1972 سجل الراحل صفوت عبدالحليم باكورة أهدافه فى الدورى، وقاد الأهلي للفوز على ضيفه دمياط بهدفين مقابل هدف باستاد القاهرة، سجل صفوت هدفي الأهلي، وسجل حسن جبر لاعب الأهلي السابق هدف تذليل الفارق لدمياط.
صفوت عبد الحليم، أو "المايسترو الصغير"، قائد فريق الأهلى حقبة السبعينيات (ما يُعرف بجيل التلامذة) ولاعب وسط القلعة الحمراء الأسبق شارك لأول مرة مع الفريق الأحمر رسميا أمام الطيران فى افتتاحية موسم 1972/1973، وحقق مع الأهلى بطولة الدورى 6 مرات، وكأس مصر مرتين.
خاض عبد الحليم 148 مباراة مع الشياطين الحمر سجل خلالها 6 أهداف فقط، على الرغم من بدايته كمهاجم، منها هدف فى شباك عادل المأمور حارس الزمالك.
اعتزل نجم الأهلي المخضرم فى نهاية موسم 1980/1981، وكان القائد الراحل قد احترف خلال مسيرته الكروية فترة فى لبنان فى النصف الأول من السبعينات.
بعد الاعتزال اتجه صفوت عبد الحليم للعمل التدريبى فشغل منصب مدرب الفريق الأول للأهلى مع المدير الفنى شوقى عبد الشافي، وتوجا بلقب كأس مصر 1991.
ورحل صفوت عبد الحليم عن عالمنا فى نهاية سبتمبر 2018، عن عمر يناهز 67 عاما إثر حريق شب فى منزله.
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