شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق صفحة سموحة وأوسوريو يدرس مباريات إنبى قبل مواجهة الجبل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو صفحة مباراة سموحة، التى أقيمت مساء السبت باستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الرابع من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024 من أجل الاستعداد لخوض مباراة جديدة أمام إنبى.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبى، المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى الأسبوع الخامس من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024.

ويبدأ الكولومبى أوسوريو رحلة استكشاف فريق إنبى بمشاهدة مبارياته المحلية للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق البترولى قبل ملاقاته الجولة المقبلة بالدوري.

وجاء تشكيل مجلس إدارة نادي الزمالك على الشكل التالي: حسين لبيب (الرئيس)، هشام نصر (نائب الرئيس)، حسام المندوه (أمين الصندوق)، أحمد سليمان وعمرو الأدهم وهاني بيرزي ومحمد طارق وهاني شكري وحسين السيد (أعضاء فوق السن)، أحمد خالد ورامي نصوحي ونيرة الأحمر (أعضاء تحت السن).