شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وادى: أشكر الجهود المصرية لإدخال المساعدات إلى غزة والوضع كارثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفلسطيني محمود وادى لاعب المقاولون العرب، إنه يشكر الجهود المصرية المتواصلة إلى غزة، مؤكداً أن الوضع كارثى في القطاع ويحتاج تضافر وتكاتف الجميع.

وأضاف وادى خلال حواره لقناة "أون تايم سبورتس 2" مع الإعلامى إبراهيم فايق: "لا يوجد شخص آمن في غزة الجميع يعيش تحت القصف، الوضع مأساوى وكارثى، هناك لاعبون وأطفال وشيوخ ونساء استشهدوا".

وتابع وادى: "نشكر الجهود المصرية لدخول المساعدات إلى غزة، ونحتاج تكاتف العرب نحن في كارثة إنسانية أهالينا في غزة تعانى القصب والدمار الناس لا تملك سعر صمن كيس طحينة".

واستطرد: "لا يوجد مواطن فلسطيني ينام غير وعينه على السقف وينتظر وقوعه عليه، فكرة الموت مخيفة، لكن لا يوجد مفر، مصابنا في غزة جلل والواقع صعب للغاية، ونتعامل على أن صاحب الحق عينه قوى".

واستكمل: "كل الأجيال عندها صمود ولا يستطيع أحد تصفية القضية الفلسطينية، وأشكر سيادة الرئيس السيسي لأنه وقف سدا منيعا أمام مخطط المحتل لتهجير الفلسطينيين، وما يحدث في الشعب الفلسطيني لا يزيدهم إلا ترابطا وقوة".

واختتم محمود وادي تصريحاته قائلا: "الشعب الفلسطيني متعلق بمصر جدا ونحن شعب واحد، غزة تتعرض لحرب دامية، المحتل يستهدف المستشفيات والمساجد والكنائس كل شيء يتعرض للقصف من المحتل وفلسطين تعانى من انقطاع تام في الكهرباء".