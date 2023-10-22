شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز: تعلمت من فيتوريا الكثير.. والمنافسة موجودة فى كل مراكز المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمّن أيمن عبد العزيز المدرب المساعد في جهاز البرتغالي روي فيتوريا، المكاسب الفنية التي جناها من العمل مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا مع منتخب مصر، موضحا أنه استفاد بقدر كبير من المقومات الفنية وحظى بمساحة مهمة للعمل مع المنتخب.

وقال عبد العزيز، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس: "مباراة الجزائر الودية كانت مهمة بالنسبة للمنتخب، وأتحفظ على طرد محمد هاني في هذه المباراة؛ لأنه لم يتعمد إيذاء اللاعب، وهناك حكام يتغاضون عن الطرد في مثل هذه الحالات خاصة في بداية المباريات".

وأضاف المدرب المساعد في المنتخب الوطني: "لا يعتبر فيتوريا أن هناك لاعبين حجزوا مقاعدهم في التشكيل الأساسي، ليس هناك لاعب رقم 1 ولاعب رقم 2 في أي مركز من المراكز، المنافسة موجودة في كل المراكز بالمنتخب، وإذا اختفت المنافسة معنى ذلك أن هناك شيئا يسير بشكل غير صحيح".

واختتم عبد العزيز تصريحاته قائلا: "لا يجب أن يصل إحساس اللاعب بعدم المنافسة في مركزه بالمنتخب، المنافسة هي التي تخلق الدوافع، ولذلك نتعمد وجود تقارب في مستوى بعض اللاعبين حتى يمنح اللاعب الأساسي دافعا قويا ويطور من مستواه".