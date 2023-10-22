شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة سيمبا التنزانى فى إياب الدوري الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته اليوم باستاد مختار التتش بعدما حصل اللاعبون على راحة من المران أمس، السبت، عقب الوصول من تنزانيا.

وتعادل الأهلي مع سيمبا التنزاني بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما بالعاصمة التنزانية دار السلام مساء الجمعة الماضى. سجل ثنائية الأهلي رضا سليم وكهربا فى الدقيقتين 46 و63، وتقام مباراة العودة الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، وأهدر لاعبو الأهلي عدة فرص للفوز واكتفوا بالتعادل.

وتٌقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.

وأسفرت قرعة دور ربع نهائي الدوري الأفريقي عن مواجهة الأهلي مع سيمبا التنزاني، ومن يتأهل يلتقي مع الفائز من مباراة صنداونز الجنوب أفريقي مع فريق بترو أتلتيكو الأنجولي في الدور نصف النهائي للبطولة المستحدثة.

في نفس الشأن، علق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على أداء فريقه أمام سيمبا التنزاني، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي.

وقال مارسيل كولر، فى تصريحات صحفية، "غير سعيد بنتيجة اللقاء، وأهدرنا العديد من الفرص، خاصة فى الشوط الأول أهدرنا 3 فرص، ولم نستغل الضغط على مرمى المنافس، ونحاول أن نرضي بالنتيجة حتى مباراة العودة".

وأضاف، "أخرجت أفشة لأنى كنت في حاجه إلى لاعبين لديهم قدرة دفاعية أكثر للسيطرة على المباراة من جديد، ولا بد أن أرى اللقطة التي قرر فيها الحكم بعدم احتساب ركلة الجزاء للأهلي، عندما أعود إلى المنزل، قد شاهد الكرة كثيرًا وفي النهاية لم يحتسب الكرة، ودائمًا افترض حسن النية".

واختتم كولر تصريحاته قائلا، "أخبرت صلاح محسن عقب المباراة بأنه لابد أن يذهب على المرمى كثيرًا، لاستغلال سرعته وتسجيل الأهداف".