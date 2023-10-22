بطولة فرنسا: مبابي يستعيد شهيته التهديفية في سان جرمان

الرياص - اسماء السيد - باريس: استعاد كيليان مبابي شهيته التهديفية وقاد فريقه باريس سان جرمان حامل اللقب الى مواصلة الصحوة بالفوز على ضيفه ستراسبورغ 3 0 السبت في المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، فيما انتزع نيس الصدارة بحسمه دربي الجنوب أمام مرسيليا 1 0.

في المباراة الاولى على ملعب "بارك دي برانس"، فك مبابي النحس الذي لازمه في المباريات الأربع الأخيرة في الدوري وهز الشباك مفتتحا التسجيل في الدقيقة العاشرة، قبل أن يمرر كرة حاسمة ترجمها الإسباني كارلوس سولر إلى هدف ثان في الدقيقة 31، قبل أن يسجل الإسباني الآخر فابيان رويس الهدف الثالث في الدقيقة 77.

صدارة الهدافين

وسار مبابي الذي عزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين في الدوري برصيد ثمانية أهداف، على النهج ذاته مع منتخب بلاده خلال النافذة الدولية، عندما سجل هدفي الفوز والتأهل إلى نهائيات كأس أوروبا في ألمانيا 2024 في مرمى هولندا 2 1، ثم عاد إلى التألق في ودية الفوز على اسكتلندا 4 1، بتسجيله هدفا من ركلة جزاء مع تمريره كرة حاسمة.

وهو الفوز الثاني تواليا لسان جرمان بعد الاول على رين ، عقب تعادله المخيب مع كليرمون فيران 0 0، فأكد جاهزيته لاستحقاقه الأوروبي الصعب على أرضه أمام ميلان الإيطالي الأربعاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وشدد باريس سان جرمان الخناق على موناكو المتصدر السابق عندما تقدم عليه بنقطة واحدة برفع رصيده إلى 18 نقطة. ويلعب فريق الإمارة مع ضيفه متز الأحد في ختام المرحلة.

وضغط باريس سان جرمان منذ البداية ونجح في اقتناص ركلة جزاء عبر مهاجمه الدولي البرتغالي غونسالو راموش فانبرى لها مبابي بنجاح (10).

لكن ستراسبورغ ادرك التعادل بعد ثلاث دقائق برأسية للجنوب إفريقي ليبو موثيبا من مسافة قريبة داخل المرمى الخالي (13) لكنه الغي بداعي التسلل بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر".

الهدف الثاني

وعزز باريس سان جرمان تقدمه بالهدف الثاني عندما توغل مبابي داخل المنطقة ومرر كرة زاحفة تابعها سولر من مسافة قريبة داخل المرمى (31).

وأهدر مبابي فرصتين سهلتين في الدقيقتين 42 و53، على غرار برادلي باركولا الذي فضله المدرب الإسباني لويس أنريكي على الجناح عثمان ديمبيليه (35).

ووجه رويس الضربة القاضية للضيوف بمجهود فردي رائع داخل المنطقة اثر تمريرة من مواطنه سولر (77).

عقوبات

وأغلق قسم من مدرجات ملعب بارك دي برانس بسبب العقوبة التي فرضتها اللجنة التأديبية على الهتافات المعادية للمثليين خلال فوز سان جرمان على مرسيليا برباعية نظيفة في المرحلة السادسة.

وأعرب أنريكي عن ارتياحه بأداء لاعبيه، وقال "هناك قلق منطقي بعد هذه التوقفات الدولية، بسبب صعوبة عودة اللاعبين إلى أجواء المنافسة المحلية. لكن المجموعة أدارت المباراة بشكل جيد جدا".

وأضاف "نحن بصدد اكتشاف اللاعبين الذين لعبوا قليلاً جدًا منذ بداية الموسم، مثل برادلي أو (الكوري الجنوبي كانغ إن) لي أو فابيان (رويس). منحهم وقتا للعب يسمح لهم أيضًا بالتعرف على بعضهم البعض".

وتابع "نحن خطيرون في كل مكان تقريبًا وهذا في مصلحة الفريق".

وفي الثانية على ملعب "ارينا ريفييرا"، حسم نيس دربي الجنوب بتغلبه على ضيفه وجاره مرسيليا بهدف وحيد سجله إيفان غيساند في الدقيقة 79 بعد دقيقة واحدة من طرد مدافع مرسيليا الارجنتيني ليوناردو باليردي لتلقيه الانذار الثاني في مدى ثلاث دقائق.

وتابع نيس انطلاقته المثالية هذا الموسم وحقق فوزه الثاني تواليا والخامس هذا الموسم وهو الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة حتى الان.

ورفع نيس رصيده الى 19 نقطة بفارق نقطة امام باريس سان جرمان ونقطتين امام موناكو.

في المقابل، مني مرسيليا بخسارته الثالثة في مبارياته الاربع الاخيرة في الدوري، والثانية في رابع مباراة بقيادة مدربه الجديد الإيطالي جينارو غاتوسو خليفة الاسباني مارسيلينو المستقيل من منصبه في 20 ايلول/سبتمبر الماضي، حيث خسر الاولى أمام مضيفه موناكو 2 3 في الدوري، وسقط في فخ التعادل في الثانية امام ضيفه برايتون الانكليزي 2 2 في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، وفاز في الثالثة على لوهافر 3 0 في المرحلة الثامنة.