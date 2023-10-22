شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن يسحق ماينتس ويتقدم للمركز الثالث بالدوري الألماني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ماينتس - رويترز

سجل كينجسلي كومان وهاري كين هدفين في غضون خمس دقائق ليقودا فريق بايرن ميونخ للفوز 3-1 على مضيفه ماينتس السبت، ويتقدم حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للمركز الثالث متأخراً بنقطتين عن باير ليفركوزن متصدر الترتيب.

وبدأ بايرن المباراة بقوة متطلعاً إلى إنهاء نتائجه السلبية، بعد خسارة آخر ثلاث مباريات على ملعب ماينتس.

وتقدم بايرن بعد 11 دقيقة حين استعاد ليروي ساني المتألق الكرة في وسط ملعب الفريق ومررها لزميله كومان ليسدد الجناح الفرنسي في الشباك بعد أن سيطر على الكرة من لمسة واحدة.

واستطاع كين مهاجم إنجلترا أن يجعل النتيجة 2-صفر بضربة رأس. ومع تراجع بايرن، سنحت لماينتس فرصة حين وجد أنتوني كاسي مساحة كبيرة في الجانب الأيسر، ليسدد بنجاح مقلصاً الفارق قبل نهاية الشوط. وأهدر ماينتس فرصة خطرة لإدراك التعادل، حين سدد شتيفان بيل كرة قوية مرت بجوار القائم في الدقيقة 57.

وبعدها بدقيقتين، جعل ليون جوريتسكا النتيجة 3-1 بتسديدة من على حافة الجزاء.

ورفع بايرن رصيده إلى 20 نقطة متأخراً بنقطة واحدة عن شتوتجارت ثاني الترتيب، ونقطتين عن باير ليفركوزن.

ويقبع ماينتس في المركز 17 برصيد نقطتين، ولم يفز حتى الآن. ويحل بايرن ضيفاً على غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، المقبل.