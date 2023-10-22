اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الدرجة الأولى

الجزيرة الحمراء - مسافي 16:55

التعاون - الذيد 16:55

الحمرية - دبا الحصن 17:00

دبي يونايتد - سيتي إف سي 17:00

غلف يونايتد - الرمس 17:00

«السوبر ليغ» الإفريقي

مازيمبي - الترجي 19:00

أستون فيلا - وست هام 19:30

- أتلتيك بيلباو 23:00

روما - مونزا 14:30

ميلان - يوفنتوس 22:45

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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