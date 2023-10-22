الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الدرجة الأولى
الجزيرة الحمراء - مسافي 16:55
التعاون - الذيد 16:55
الحمرية - دبا الحصن 17:00
دبي يونايتد - سيتي إف سي 17:00
غلف يونايتد - الرمس 17:00
«السوبر ليغ» الإفريقي
مازيمبي - الترجي 19:00
أستون فيلا - وست هام 19:30
برشلونة - أتلتيك بيلباو 23:00
روما - مونزا 14:30
ميلان - يوفنتوس 22:45
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