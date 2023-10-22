الامارات | 7 ذهبيات للمنتخب في بطولة الخليج لبناء الأجسام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز المنتخب 20 ميدالية، بينها سبع ذهبيات وثماني فضيات وخمس برونزيات، وذلك في البطولة الخليجية الأولى لبناء الأجسام التي اختتمت، أول من أمس، في البحرين، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات أحمد جوهر. وفي ترتيب الفرق، حل المنتخب ثانياً، حيث عاد المركز الأول إلى البحرين، ثم السعودية في المركز الثالث. ونجح لاعب المنتخب في فئة الفيزيك، علي ضاوي من إحراز ذهبية وكأس بطل الأبطال، كما نال أحمد رستم فضية بطل الأبطال.