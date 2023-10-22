اخبار الرياضه

الامارات | 7 ذهبيات للمنتخب في بطولة الخليج لبناء الأجسام

0 نشر
محمد فاضل – دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ذهبيات للمنتخب في بطولة الخليج لبناء الأجسام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز المنتخب 20 ميدالية، بينها سبع ذهبيات وثماني فضيات وخمس برونزيات، وذلك في البطولة الخليجية الأولى لبناء الأجسام التي اختتمت، أول من أمس، في البحرين، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات أحمد جوهر. وفي ترتيب الفرق، حل المنتخب ثانياً، حيث عاد المركز الأول إلى البحرين، ثم في المركز الثالث. ونجح لاعب المنتخب في فئة الفيزيك، علي ضاوي من إحراز ذهبية وكأس بطل الأبطال، كما نال أحمد رستم فضية بطل الأبطال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا