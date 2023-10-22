الامارات | الحمادي والشامسي يحملان علم الإمارات في افتتاح «البارالمبية الآسيوية» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفتتح، اليوم، النسخة الرابعة من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية من 22 إلى 28 الجاري، على استاد هانغتشو بارك الرياضي. وتعد النسخة هي الكبرى في تاريخ الدورات البارالمبية الآسيوية حيث يشارك فيها 5000 رياضي من 44 دولة، يتنافسون في 22 رياضة، و566 مسابقة، وتقام مسابقاتها في 19 منشأة وموقعاً رياضياً. وتشارك الإمارات بـ40 لاعباً ولاعبة، في سبع رياضات، وسيحظى محمد الحمادي (ألعاب قوى) وعائشة الشامسي (رماية) بشرف حمل علم الإمارات في طابور عرض المنتخبات.

وينطلق الحفل الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت الصين، (الثالثة والنصف عصراً، بتوقيت الإمارات)، ويستمر 90 دقيقة، رافعاً شعار «القلوب تلتقي والأحلام تسطع». وتصل شعلة الدورة اليوم إلى استاد هانغتشو، حيث يتم إضاءة الشعلة الرئيسة، بعدما قطعت المسافة من مدينة غوانزو بمقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين يوم 12 الجاري، تكريماً للمدينة التي كانت قد استضافت دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية الافتتاحية في عام 2010. وشارك في مسار الشعلة 600 حامل للشعلة من الصين، من بينهم أحمد نواد لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى. وعلى مدار الثلاث دورات الماضية، حصدت الإمارات 47 ميدالية ملونة توزعت بين (10 ذهبيات و24 فضية و13 برونزية).

وأقيم أمس، الاجتماع الفني لرفعات القوة وحضره مدربا منتخب الإمارات قاسم تيتو ووليد جمول، وتم خلال الاجتماع التأكيد على تطبيق قوانين الاتحاد الدولي لرفعات القوة في جميع المسابقات.

وتم تأكيد على أوزان اللاعبين المشاركين، حيث تشارك الإمارات باللاعبين عادل شانبيه في وزن 88 كغم، وعبدالله النقبي في وزن 107 كغم، وأحمد البلوشي فوق وزن 107 كغم، واللاعبة هيفاء راشد النقبي في وزن 67 كغم.

• الإمارات تشارك في الألعاب البارالمبية الآسيوية بـ 40 لاعباً ولاعبة، في 7 رياضات.