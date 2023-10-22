الامارات | 14 لاعباً يمثلون «أبوظبي لرفع الأثقال» في بطولتي العرب وإفريقيا

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شكرا لقرائتكم خبر عن 14 لاعباً يمثلون «أبوظبي لرفع الأثقال» في بطولتي العرب وإفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتوجه بعثة نادي أبوظبي لرفع الأثقال إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم، للمشاركة في بطولتي العرب، و«الأندية الإفريقية». ويمثل النادي 14 لاعباً ولاعبة، ففي بطولة العرب يشارك: مؤيد النجار، عزالدين الغفير، عيسى البلوشي، منذر الجسمي، فاطمة ناروئي، مي المدني، وزهرة الهاشمي. وفي البطولة الإفريقية: محمد فتحي، محمد هادي، باولا غارسيا، جوليا كاتو، أنجيلا هيل، مونسيرات وهدى شكري.
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