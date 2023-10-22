اخبار الرياضه

الامارات | الظفرة يهزم مصفوت في دوري «الهواة»

0 نشر
محمد فاضل – أبوظبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يهزم مصفوت في دوري «الهواة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الظفرة فوزاً ثميناً على ضيفه مصفوت 3-2، أمس، في استاد حمدان بن زايد آل نهيان، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى «الهواة».

وسجل للظفرة خليل الحمادي في الدقيقة 21، والغاني ليونارد اميسيميكو (36)، والإنجليزي بنيك افوبي (45+5)، وأحرز هدفي مصفوت محمد موسى (5)، والغامبي الفوسيني جاساما (51)، ليرفع الظفرة رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، ومصفوت إلى خمس نقاط.

وتعادل العروبة مع ضيفه دبا الفجيرة من دون أهداف، ليصبح رصيد الأول 16 نقطة في الصدارة، ودبا الفجيرة ثماني نقاط بالمركز الخامس.

وتعادل الفجيرة في ملعبه مع «غلف اف سي» 1-1، وسجل للفجيرة الجزائري عكاشة حمزاوي (11)، بينما سجل لفريق «جلف إف سي» النيجيري ايوديكي ادينكا (82)، الذي أصبح رصيده (4 نقاط)، بينما الفجيرة (5 نقاط).

وتستكمل الجولة عند الساعة الخامسة من مساء اليوم بإقامة خمس مباريات، إذ يلتقي الجزيرة الحمراء مع مسافي، والتعاون مع الذيد، والحمرية مع دبا الحصن، ويونايتد مع «سيتي»، وغلف يونايتد مع الرمس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا