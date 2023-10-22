الامارات | 24 ميدالية للإمارات في «دولية التزلج على الجليد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز منتخب الإمارات 24 ميدالية متنوعة، ضمن البطولة الدولية للتزلج على الجليد، التي استضافها «سكي دبي»، بمشاركة 25 رياضياً من ست دول، بمن فيهم 13 رياضياً من المنتخب، واستمرت منافساتها على مدار ثلاثة أيام. ومن ضمن الفائزين، في مختلف فئات المسابقات عبدالله الرشيد وميرا مجرن وراشد المزروعي وآمنة المهيري وسعيد المطروشي، وكذلك التايلاندي لوبواث تشايامتيسورات. نظّم البطولة اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ومؤسسة ماجد الفطيم، وتحت إشراف الاتحاد الدولي.

وقال نائب رئيس اتحاد الإمارات هامل القبيسي، في تصريح صحافي: هذه النتائج أثبتت إمكانات الإمارات العالية في كل المجالات، بما فيها الرياضات الثلجية، التي أكدنا فيها بالنتائج التي تحققت، إمكاناتنا وقدراتنا العالية. وتمحورت رؤيتنا منذ عام 2019 حول تحقيق إنجاز غير مسبوق، يتمثل في المنافسة في الألعاب الأولمبية الشتوية 2026.

وأضاف: «نجحنا حتى الآن في تحقيق تقدم ملحوظ في مسيرتنا مع شريكنا الاستراتيجي (سكي دبي)، إذ نعمل سنوياً على تنظيم سلسلة من الأنشطة والفعاليات الناجحة، تأكيداً على التزامنا في الرياضات الثلجية».

• لحدث أقيم في «سكي دبي» بمشاركة رياضيين من 6 دول.