محمد صلاح بعد فوز الزمالك على سموحة: “المدرسة فتحت”

ياسر رشاد - القاهرة - أثنى محمد صلاح نجم نادي الزمالك والكرة المصرية السابق على الأداء الذي قدمه الفريق الأبيض في فوزه على سموحة بخماسية في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد صلاح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "المدرسة فتحت تاني، اتأخرت بس فتحت.. بأداء ممتع وجميل من الزمالك".

وأضاف:"مصطفى شلبي عجبني أوي ومظلوم مع منتخب مصر الفترة الأخيرة كيف لا يتم استدعائه.. شيكابالا رائع أوباما دوره مهم جدا فتوح كالعادة رائع".

واختتم:"لاعيبة الزمالك حست بالاستقرار ودي البداية فقط"

الزمالك يهزم سموحة بخماسية ..

وفاز فريق الزمالك على سموحة بخماسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة لمسابقة "دوري نايل".

ورفع الفريق الأبيض بهذا الانتصار رصيده إلى 8 نقاط يحتل بهم المركز الثالث بجدول المسابقة، في حين توقف رصيد الفريق السكندري عند 7 نقاط يحتل بهم المركز الرابع.