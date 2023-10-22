شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستدرج فاركو الليلة بحثاً عن الفوز الثانى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق الإسماعيلى، فى السابعة مساء اليوم الأحد، فريق فاركو باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث سقط الإسماعيلى أمام الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الماضية، بينما تعادل فاركو مع سيراميكا بهدفين لمثلهما فى نفس الجولة.

ويسعى إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، لاستغلال عاملى الأرض والجمهور فى انتزاع الثلاث نقاط بعدما فرض المزيد من التركيز على الفريق بمعسكر لمدة 48 ساعة، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل الفوز بالنقاط الثلاثة والتقدم في جدول ترتيب الدورى، وحذر من انتفاضة فريق فاركو بعد تعيين خالد جلال مديرا فنيا لهم.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد 3 نقاط جمعها من 3 مواجهات، حيث حقق فوزا وحيدا على الاتحاد وخسر مباراتين من زد والأهلى، سجل لاعبوه 4 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

وفى المقابل، يأمل خالد جلال، المدير الفنى الجديد لفريق فاركو، تحقيق بداية قوية مع الفريق بالعودة بالنقاط الثلاثة من الإسماعيلية، وطالب اللاعبين بضرورة نسيان المباريات الماضية والتركيز فى مواجهة الدراويش، مطالبا الثلاثى سيف تيرى ورزقى حمرون وشكرى نجيب بضرورة استغلال كل الفرص وترجمتها إلى أهداف، محذر المدافعين من خطورة ياو أنور وعدم ترك المساحات أمامه.

ويحتل فريق فاركو المركز السابع عشر فى ترتيب جدول دورى نايل بنقطة واحدة، جمعها من تعادل وحيد والخسارة فى مباراتين ولم يتذوق طعم الفوز، سجل لاعبوه هدفين واستقبلت شباكهم 5 أهداف.