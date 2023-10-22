شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة شئون اللاعبين تجتمع اليوم للبت فى أزمة أحمد عيد وأيمن منصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة اجتماعاً اليوم، الأحد، للبت فى أزمة الثنائى أحمد عيد وأحمد أيمن منصور لاعبى النادى المصرى، بعد خضوعهما للتحقيق، حيث رفض الاتحاد قيد الثنائي فى قائمة النادى البورسعيدى بسبب التوقيع للزمالك، وهو ما يعني التوقيع لناديين مختلفين ما يعرضهما للإيقاف.
ويستند النادى المصري فى دفاعه عن اللاعبين على أن الزمالك يعانى من إيقاف القيد، وبالتالي لا يعتد بتلك العقود، ورغم منح اتحاد الكرة مهلة للناديين لحل الأزمة ودياً، إلا أن هذا الأمر يتعذر حتى الآن.
ويتمسك مسئولو نادى الزمالك باستلام 25 مليون جنيه من النادى المصرى للتنازل عن شكوى ثنائى الفريق أحمد عيد وأحمد أيمن منصور بعد توقيعهما عقود الانضمام للفريق البورسعيدى.
من جهته أكد أحمد فؤاد، عضو اللجنة الثلاثية بالزمالك، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه لا تراجع عن مبلغ الـ25 مليون جنيه مقابل التنازل عن الشكوى ضد اللاعبين فى اتحاد الكرة.
وكان الزمالك قد تقدم بشكوى ضد اللاعبين بعد التوقيع على عقود انضمام لفريق المصري البورسعيدي، رغم سريان عقديهما مع الفريق الأبيض، بحسب ما جاء فى شكوى الأخير.
وعرض المصري مقابلاً مالياً على إدارة الزمالك لضم اللاعبين ليتنازل الأبيض عن شكواه، إلا أن الزمالك رفض المقابل المعروض وطلب زيادة المبلغ لـ25 مليون جنيه مقابل التنازل عن الشكوى المقدمة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز