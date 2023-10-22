شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة شئون اللاعبين تجتمع اليوم للبت فى أزمة أحمد عيد وأيمن منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة اجتماعاً اليوم، الأحد، للبت فى أزمة الثنائى أحمد عيد وأحمد أيمن منصور لاعبى النادى المصرى، بعد خضوعهما للتحقيق، حيث رفض الاتحاد قيد الثنائي فى قائمة النادى البورسعيدى بسبب التوقيع للزمالك، وهو ما يعني التوقيع لناديين مختلفين ما يعرضهما للإيقاف.

ويستند النادى المصري فى دفاعه عن اللاعبين على أن الزمالك يعانى من إيقاف القيد، وبالتالي لا يعتد بتلك العقود، ورغم منح اتحاد الكرة مهلة للناديين لحل الأزمة ودياً، إلا أن هذا الأمر يتعذر حتى الآن.