شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يصطدم ببيراميدز فى قمة مواجهات الجولة الرابعة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق مودرن فيوتشر فى السابعة مساء اليوم، الأحد، نظيره بيراميدز باستاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية، بعدما حقق مودرن فيوتشر الفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية، بينما فاز بيراميدز على إنبى فى نفس الجولة.

ويسعى البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، لمواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل الحفاظ على صدارة الترتيب، متسلحا بنجوم الفريق وأبرزهم عمر كمال عبد الواحد بعد تعافيه من الإصابة، وحذر اللاعبين من خطورة لاعبى بيراميدز والاختراقات التى يقومون بها وخاصة الثنائى مصطفى فتحى ورمضان صبحى,

ويحتل فريق مودرن فيوتشر صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 9 نقاط، حصيلة الفوز في أول ثلاث مواجهات بالمسابقة أمام فاركو والداخلية وطلائع الجيش، وسجل لاعبو فيوتشر 6 أهداف وسكنت شباكهم هدف وحيد.

وفى المقابل، يأمل البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، فى تحقيق الفوز والثلاث نقاط، بعدما استغل فترة التوقف الدولى فى علاج الأخطاء الدفاعية التى يرتكبها خط الدفاع، وتؤدى لاستقبال أهداف، وهو الأمر الذى يؤرق الجهاز الفني الفترة الحالية، كما عالج آفة إهدار الفرص التي مازال يعانى منها بيراميدز ولكن بنسة أقل من الموسم الماضى.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الخامس فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد 7 نقاط، جمعها من 3 مواجهات، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء ولم يتعرض لأى هزيمة، سجل لاعبو الفريق السماوى 4 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.