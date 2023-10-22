موعد المباراة المقبلة للزمالك أمام إنبي في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك للمواجهة المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز، أمام إنبي المقرر لها على ملعب المقاولون العرب.

وكان نادي الزمالك حقق الفوز أمس على حساب سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي بالجولة الرابعة.

وتقام مباراة الزمالك وإنبي يوم الجمعة المقبلة 27 أكتوبر في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد المقاولون العرب.

ومن جانبه منح الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض اللاعبين راحة من المران لمدة 48 ساعة عقب تحقيق الفوز أمس على حساب سموحة على أن يتم استئناف التدريبات يوم الثلاثاء.