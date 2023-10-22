شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يترقب اعتماد اللجنة الأولمبية لتسلم مهمة إدارة النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مجلس الزمالك الجديد، برئاسة حسين لبيب، تسلم مهام عمله فى النادى رسمياً يعد اعتماد نتيجة الانتخابات من جانب اللجنة الأوليمبية.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة المشرفة على الانتخابات بتسليم الجهة الإدارية، ممثلة فى مديرية الشباب والرياضة، النتيجة، وهو ما تم فور إعلانها لتقوم المديرية بإخطار الأوليمبية وإرسال النتيجة لاعتمادها.

وفور اعتماد النتيجة من الأولمبية سيتم إجراء عملية التسليم والتسلم، ويتسلم حسين لبيب ومجلسه نادى الزمالك.

وجاء تشكيل مجلس إدارة نادي الزمالك على الشكل التالي: حسين لبيب (الرئيس)، هشام نصر (نائب الرئيس)، حسام المندوه (أمين الصندوق)، أحمد سليمان وعمرو الأدهم وهاني بيرزي ومحمد طارق وهاني شكري وحسين السيد (أعضاء فوق السن)، أحمد خالد ورامي نصوحي ونيرة الأحمر (أعضاء تحت السن).

وكان حسين لبيب لاعباً لكرة اليد مع نادي الزمالك ومنتخب مصر، وتولى مناصب إدارية في هذه اللعبة مع فريق "الفارس الأبيض" والاتحاد المصري والاتحاد الإفريقي.