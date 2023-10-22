شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب موافقة الجهات الأمنية على حضور السعة الكاملة للجماهير أمام سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادي الأهلي موافقة الجهات المسئولة من أجل زيادة الأعداد المسموح بها من الجماهير لحضور مباراة إياب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقى، والمقرر إقامتها فى الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، فى ظل رغبته فى الحصول على السعة الكاملة من الجماهير الحمراء نظر لأهمية هذه المباراة.

وحصل مسئولو النادي الأهلي على موافقة مبدئية بحضور 30 ألف مشجع لحضور إياب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقى، بينما يجري محاولات مكثفة مع المسئولين لزيادة الأعداد المسموح بها لحضور المباراة إلى السعة الكاملة أو ما لا يقل عن 50 ألف مشجع، كما حدث فى لقاءات الأدوار النهائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا فى نسختها الأخيرة.

ويرغب مسئولو الأهلي فى حضور أكبر عدد من الجماهير الحمراء، لمؤازرة فريقها فى مباراة الإياب التي يرغب فى حسمها لضمان التأهل للدور نصف النهائي بالبطولة التى يرغب فى التتويج بأول لقب لها في أول نسخة.

وتعادل الأهلي مع سيمبا التنزاني بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما بالعاصمة التنزانية دار السلام مساء الجمعة الماضية.

وسجل ثنائية الأهلي رضا سليم وكهربا فى الدقيقتين 46 و63، وتقام مباراة العودة الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، وأهدر لاعبو الأهلي عدة فرص للفوز واكتفوا بالتعادل.

وتٌقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.