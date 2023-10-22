شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يقرر إيقاف مستحقات اللاعبين بعد الخسارة من الزمالك بخماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر فرج عامر رئيس نادي سموحة إيقاف المستحقات المالية للاعبين، مع مطالبة أحمد سامي المدير الفني للفريق بكتابة تقرير مُفصّل عن أسباب هزيمة الفريق أمام الزمالك بخماسية مقابل هدف.

وكان سموحة تلقى هزيمة ثقيلة أمام الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدف فى الجولة الرابعة لدورى نايل فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة.

وطلب فرج عامر من أحمد سامي كتابة تقرير مفصل عن كل ما دار في المباراة من أجل محاسبة المُخطئ، في ظل رغبة رئيس النادي السكندرى لعودة الفريق لتحقيق الانتصارات، خاصة أن مجلس الإدارة يحرص على توفير كل سُبل الدعم والمساندة للفريق لذا كانت الخسارة من الزمالك كبيرة وتستحق قراراً بإيقاف المستحقات.

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول الدورى برصيد 7 نقاط من أربع مباريات خاضها الفريق.