شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. انطلاق أول بطولة للدوري المصرى.. والأهلى يكتسح النجم الساحلى بسداسية والان مع تفاصيل الخبر
ورغم الظروف الصعبة التى كانت تواجه أصحاب الأرض فى ظل تغيب "6" من الأعمدة الأساسية، أمثال "حنفى بسطان، حافظ زقلط، يونس مرعى، محمد الجندى، فهمى جميعى، وجلال قريطم"، إلا أن أشبال الزمالك لم يهابوا الموقف، وقادوا فريقهم لتحقيق أول فوز فى تاريخ المسابقة وليس بهدف بل بخمسة أهداف مقابل هدف، ونال الصاعد محمد أمين شرف تسجيل أول هدف فى تاريخ المسابقة و"هدفه الوحيد فى المسابقة". كما نال زميله سعد رستم لقب تسجيل أول هاتريك فى الدورى.
بينما اكتفى عبد الكريم صقر بتسجيل هدف للزمالك، والسيد الضيظوى بتسجيل أول أهداف المصرى، وأول هدف فى شباك الزمالك وحارس مرماه يحيى امام .
وكان أول فريق يمثل الزمالك فى المسابقة يتكون من: يحيى أمام وفكرى وهدان وأحمد عبد العزيز والعربى ومحمود فضالى وعمر شندى وعلى عثمان ومحمد أمين وعبد الكريم صقر وسعد رستم ومصطفى نصر.
واستكمل الأسبوع الأول بإقامة المباريات الاربعة المتبقية، وفيها فاز الاهلى على اليونان (5/0) والإسماعيلى على الاتحاد (3/1) والأوليمبى على الترسانة (1/0) وشهدت أيضا أول تعادل فى الدورى بين بورفؤاد مع السكة (3/3).
يذكر أن الدورى المصرى فى المركز الأول من حيث ترتيب البطولة على المستوى الافريقى من حيث القيمة السوقية، كما توج منتخب مصر بطلا لقارة أفريقيا سبعة مرات وهو الأكثر تتويجاً وشارك الفراعنة فى كأس العالم ثلاثة مرات مقابل خمسة مشاركات لأسود الاطلسى.
فى مثل هذا اليوم 22 أكتوبر 2017 حقق النادى الأهلي فوزا كبيرا على النجم الساحلي التونسى بنتيجة «6-2»، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليتأهل الأحمر لنهائى البطولة عن جدارة والتى خسر لقبها لصالح الوداد المغربى.
وتقدم التونسي علي معلول للأهلي فى الدقيقة الثانية من المباراة، قبل أن يسجل المغربى وليد أزارو ثلاثة أهداف «هاتريك» فى الدقائق 23 و39 و48 على الترتيب.
وسجل هدف تقليل الفارق للنجم التونسى رامى البدوى فى الدقيقة 51 من المباراة، قبل أن يسجل الأهلي هدفين آخرين عن طريق حمدي النقاز، بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 58، ورامى ربيعة فى الدقيقة 63، فيما سجل إيهاب المساكنى الهدف الثانى للنجم الساحلى، فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني للمباراة.
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