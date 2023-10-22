شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية معلول وعبد المنعم وعاشور لمباراة الأهلى أمام سيمبا التنزاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإعلامي أحمد شويبر جاهزية ثلاثي النادي الأهلي محمد عبد المنعم، وعلي معلول، وإمام عاشور، لمباراة العودة أمام سيمبا التنزاني، فى إياب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقى، والمقرر إقامتها فى الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "محمد عبد المنعم أصبح جاهزاً بعدما "الورم اللي فى رجله خف"، وأتوقع جاهزيته، وعلي معلول جاهز، وإمام عاشور كان خايف يشارك فى اللقاء الماضي حتى لا تتجدد الإصابة، وكولر ضغط عليه لكي يكون موجوداً على الدكة، وكان أمرا طبيعيا عدم مشاركته ومؤكد سيكون أساسيا فى اللقاء المقبل.

وتابع شوبير، "موديست صعب يكون جاهز، يجب أن يتدرب ويجهز للمرحلة الصعبة وسيخضع لفحص طبي اليوم، أعراض الكورونا انتهت، ومروان عطية سيعاني لأن كوكا ثبّت أقدامه، كما أن مروان لم يبدأ هذا الموسم بنفس مستوى الموسم الماضي".

الأهلي تعادل مع سيمبا التنزاني بهدفين لمثلهما فى مباراة الذهاب التى جمعتهما بالعاصمة التنزانية دار السلام مساء الجمعة الماضى.