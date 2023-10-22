شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر بعد الفوز ببطولة العالم للجولف كروكيه فوق الخمسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر بعد تحقيقه لقب بطولة العالم للجولف كروكيه فوق الخمسين، فى نسخة 2023 التي أقيمت بأستراليا خلال الفترة من 14 إلى 21 أكتوبر الجاري بمشاركة 9 دول.

وأكد الوزير الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، خاصة من أبنائنا من ذوى الإعاقة، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التى تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة علي المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.

وفاز أحمد المهدي بلقب بطولة العالم للجولف كروكيه فوق الخمسين بعد التغلب على النيوزيلندية جيني كلارك في مباراة قوية انتهت لصالح الفرعون المصري بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشوط كالتالي (7/4، 2/7، 4/7، 0/7).

من جهته، تقدم الدكتور محمد رسلان، رئيس الاتحاد المصري للكروكيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم المتواصل للعبة الجولف كروكية والذي أسهم في تطوير اللعبة بشكل متسارع خلال الفترة الماضية حتى الوصول إلى منصات التتويج العالمية.

وشاركت مصر فى بطولة العالم للجولف كروكيه فوق الخمسين في أستراليا بأربعة لاعبين وهم أحمد المهدي بطل العالم في نسخة 2015 وياسر فتحي وصيف نسخة بطولة العالم فوق الخمسين في 2019 واللاعب الدولي عمر فهمي واللاعب المخضرم محمد أبوالنور.